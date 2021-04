сегодня



KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки



Участники KINGDOM COME до сих пор не договорились с оригинальным вокалистом Lenny Wolf'ом о выпуске новой музыки.



Wolf не участвовал в недавнем реюнион-туре KINGDOM COME, который был приурочен к 30-летней годовщине со дня выпуска дебютного альбома.



В нынешний состав KINGDOM COME входят барабанщик James Kottak, гитаристы Danny Stag и Rick Steier, басист Johnny B. Frank и вокалист Keith St. John (ранее певший в MONTROSE и LYNCH MOB).



В новом интервью для MetalAsylum.net Keith ответил на вопрос, работают ли KINGDOM COME над новой музыкой:



«Могу сказать так: мы сочиняем новый материал. Danny Stag живёт в Питтсбурге; Johnny B. Frank живёт в Джексонвилле, Флорида; так что эти ребята пишут сами по себе, а затем то, что получилось, присылают нам. А остальные все здесь, в Лос-Анджелесе. Так что мы с Rick'ом Steier'ом встречаемся, иногда вместе с James'ом, и пишем риффы. И у нас куча идей. Мы просто не знаем, какое будущее ждёт нас с названием группы, возможно, нам придётся немного изменить название группы, чтобы двигаться вперёд с новой музыкой, или если всё получится, мы сможем официально называться KINGDOM COME и выпускать всё под этим именем. Насколько мне известно, этот вопрос ещё не решен. В любом случае, группа хочет выпустить материал. Мы сочиняем музыку. Всем участникам не терпится выпустить что-нибудь. Для меня это была бы вишенка на торте, потому что это укрепляет нас как группу, когда мы пишем новые вещи. Так что надеюсь, что у нас всё получится».



















