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Kingdom Come

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BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»



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Канадский продюсер, звукоинженер и музыкант BOB ROCK в недавнем разговоре с Tone Talk рассказал о том, как стал продюсером KINGDOM COME:

«Derek Shulman, отвечавший за работу с артистами, сказал мне: "У меня есть группа, которая тебе понравится". Так что это он меня подрядил на эту работу. И KINGDOM COME были первыми, с кем я работал после разрыва с Bruce'ом Fairbairn'ом. По сути они хотели звучать как LED ZEPPELIN, и я был готов к этому. Барабанщик был отличным, мы просто старались быть как можно ближе к тому, что я мог сделать в то время. Я учился быть продюсером, да и в итоге всё получилось очень хорошо. Это отличный альбом. Так что мне очень понравилось.

Как-то раз я встретил John'a Paul'a Jones'a — мы вместе поужинали. И обсуждали много всего. В итоге мы оказались дома у того самого человека из A&R и распили несколько бутылок вина. Он узнал, что я работал над первым альбомом KINGDOM COME и начал издеваться надо мной, мне пришлось уйти. Он был так оскорблён, что я работал над альбомом KINGDOM COME. А я подумал: "Чувак, ты не понимаешь. Мы сделали это, потому что так сильно вас любим". Это было так ужасно».

BOB ROCK On LED ZEPPELIN








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Hellg


15 июл 2020, 19:09		Я не настолько люблю LZ чтобы ненавидеть Kingdom Come, но там есть из-за чего напрячься участнику LZ. Если речь идёт о первом альбоме))

Possessed


15 июл 2020, 19:54		Теперь для этого есть Грета Ван Флит.

hansi_hrb


15 июл 2020, 19:55		Первый раз послушал королевство. Ну вообще не хуже ЛЗ, а звучат современней, и лично для меня интересней. Похер на напряжения Джонса.


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