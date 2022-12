JAMES KOTTAK: «Мне говорили избегать сравнений KINGDOM COME c LED ZEPPELIN»

сегодня



JAMES KOTTAK в 2018 году поговорил с "Music Mania" о своей карьере в SCORPIONS и KINGDOM COME. Небольшие выдержки доступны ниже.



О туре KINGDOM COME:



«Я давно хотел это сделать. В 2013 году мы дошли до стадии, когда мы все были здесь, в Лос-Анджелесе, но мне позвонили [из SCORPIONS] и сказали: "Эй, мы не прощаемся и собираемся записать ещё один альбом". Тогда мне пришлось отложить это дело, но в итоге мы дожили до сегодняшнего дня. Я, конечно, очень взволнован».



О том, будут ли KINGDOM COME планировать будущие концерты после завершения текущего тура:



«Да, мы как раз сейчас набираем обороты. В этом состоит цель, и мы хотим просто проверить ситуацию, посмотреть, что происходит, потому что после столь долгого отсутствия нас осталось четверо: я, Danny Stag [гитара], Johnny B. Frank на басу и Rick Steier на гитаре. Мы хотим собраться вместе, порепетировать и хорошо провести время. Мы очень воодушевлены».



О том, чем он занимался после ухода из SCORPIONS в 2016 году:



«Это прозвучит смешно, но возможности взять перерыв, вернуться домой и просто подзарядиться у меня никогда не было. Я работал полный рабочий день с 15 лет. Сейчас мне 55, и просто побыть дома было действительно прекрасно. Так что я тусуюсь, много катаюсь на велосипеде, знаете, просто делаю то, что хотел делать какое-то время. У меня никогда не было такой роскоши. У нас было что-то подобное в SCORPIONS, но в глубине души ты постоянно думаешь: "О, я должен вернуться в Европу через две недели". И это всегда в твоей голове. У меня была проблемы с нервной системой в течение 20 лет, потому что мы ездили туда много раз. Мы побывали везде. Я так благодарен и признателен за всё это время, проведённое с SCORPIONS. Они действительно классные ребята. Я видел их всех на концерте в Лос-Анджелесе около недели назад. Это здорово — воссоединиться, сделать несколько фотографий, подурачиться и посмеяться».



О своём увольнении из SCORPIONS в 2016 году из-за продолжающихся проблем с алкоголизмом:



«Когда вы видите цитаты типа "я был уволен из группы", это было не так. Мы общались несколько месяцев, с апреля по октябрь или ноябрь 2016 года, и я просто почувствовал, что пора действовать, и, знаете, всё получилось. У них всё получилось. Они просто очень радушные, классные ребята, и они мои друзья. У меня была возможность объехать с ними вокруг света 55 000 раз. Я был в группах, где я не дружил с людьми, и позвольте мне сказать вам, это не здорово. В KINGDOM COME есть одна особенность: я, Danny, Johnny и Rick — все мы остаёмся друзьями все эти годы. Мы регулярно общаемся, и как только мы все четверо оказываемся в одной комнате, между нами вспыхивает искра. Именно так я это всё воспринимаю».



О том, не беспокоит ли его то, что KINGDOM COME часто сравнивают с LED ZEPPELIN:



«Я говорил это много раз, и в первые дни, и вообще, я говорил: "Ты шутишь? Спасибо за комплимент". В то время это была фишка, и тогда же они обвиняли WHITESNAKE в том, что они звучат как ZEPPELIN, а теперь вот мы 30 лет спустя на их месте, а ещё есть GRETA VAN FLEET, и они ошеломили весь мир, и они великолепны, но они пару раз упоминали в своих интервью: "Да, я помню, как читал о [KINGDOM COME]". Очевидно, они очень любят рок-н-ролл, они любят классический рок, и они знали о KINGDOM COME и LED ZEPPELIN, так что они даже сказали в паре интервью: "Вау, мы можем понять, через что прошли KINGDOM COME". Это так круто. Они такие же, как я. Я всегда думал: "Чёрт. Это же LED ZEPPELIN". Мне говорили не произносить этого. Я спрашивал: "Почему?" Мы и правда немного похожи на ZEPPELIN. А ещё в то время мы не были похожи на другие группы. Мы не были группой с пышными прическами. Мы не играли металл. Мы играли блюз-рок, а также хард-рок».



































