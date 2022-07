23 июл 2022



JAMES KOTTAK — о GENE'е SIMMONS'е: «Он невероятный бизнесмен!»



В интервью, которое барабанщик James Kottak (KINGDOM COME, ex-SCORPIONS) дал в 2018 году, он обсудил многие темы, в том числе вопрос о том, как оставаться актуальным в музыкальной индустрии. Выдержки из беседы приведены ниже.



Вы были в индустрии задолго до KINGDOM COME, и, конечно же, многого добились после того, как группа была создана, включая отличную карьеру со SCORPIONS. Вы долгое время были на плаву. Какой самый большой урок, который вы вынесли из музыкального бизнеса после первого альбома KINGDOM COME и который вы применяете в своей работе с группой сейчас?



«Вы должны быть готовы многое делать самостоятельно. Мы работаем как группа, и потом, конечно, у нас есть менеджер, адвокат, агент. Но это только до поры до времени. Ты на самом деле должен учиться бизнесу. Это как с Gene'ом Simmons'ом — он невероятный бизнесмен! Он один из тех бизнесменов, кто активно работает с KISS и вывел группу на гораздо более высокий уровень. Нравится вам этот парень или нет, мне всё равно. Я люблю Gene'a Simmons'a. Он умнейший бизнесмен, толковый парень и к тому же очень милый. Я бы сказал, что нужно всё наладить, собрать вашу музыку, сделать всё, что вы можете сделать сами, а потом начать искать известного менеджера или кого-то ещё. Или, если ты действительно хорош, как GRETA VAN FLEET, то смотри, что происходит — люди сами к тебе потянутся».



Ваша карьера на данный момент охватывает десятилетия, что редкость в этом бизнесе. Вы работали с большими артистами и смогли сохранить свою значимость. Поскольку вы прошли через всё это и по-прежнему находитесь в этой индустрии, процветаете и занимаетесь крутыми вещами, что было ключом к долголетию и выживанию в этом безумном бизнесе, о котором мы говорим?



«Работа. Вы должны быть готовы долго и упорно работать. Нужно приходить вовремя. Я не идеален; я опаздывал на многие мероприятия, но вы должны быть готовы работать и делать это на постоянной основе. Часто бывает так, что многие группы выпускают альбом, едут в турне, выпускают ещё один альбом, едут в турне и становятся довольно успешными. Они поднимаются, но потом им становится лень, потому что они заработали немного денег после того, как предыдущие пять лет были на мели. Вы должны продолжать, и вы должны любить это занятие. Как я уже говорил, вы должны работать с друзьями. Они не всегда могут быть вашими лучшими друзьями, но это делает жизнь намного приятнее, когда вам приходится идти в ресторан и сидеть с этими людьми не один или два раза, а, может быть, тысячи раз. В этом суть SCORPIONS. Все спрашивают: "В чём ключ к долголетию?" Ответ [гитариста SCORPIONS] Рудольфа Шенкера всегда был таким: "Дружба и любовь к рок-н-роллу". Это правда. Я был на концерте SCORPIONS около недели назад в Лос-Анджелесе, и они звучали феноменально. [Вокалист] Клаус [Майне] был на высоте, и я смог пообщаться с ребятами и поздороваться со всеми участниками команды; с некоторыми из них я дружу уже двадцать с лишним лет. Это хорошая сторона рок-н-ролла. Но есть и плохая часть. Я из тех, у кого стакан наполовину полон — без каламбура! [Смеётся]. Это самое главное. Если ты должен ходить на репетиции пять дней в неделю и два месяца выступать с кем-то, кого ты считаешь болваном, — уходи. Ничего хорошего из этого не выйдет».











