сегодня



KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock



KINGDOM COME подверглись критике за своё выступление на фестивале Sweden Rock. В частности, Peter Johansson с сайта Rocknytt заметил:



«Несколько длинных, не вдохновляющих, неинтересных и совершенно бессмысленных соло как на гитаре, так и на басу».



Он добавил, что музыканты «полностью уничтожили» одну из своих самых популярных песен — "Do You Like It". Он также выделил Kottack'a, написав, что барабанщик играл «очень плохо, вяло» и не выдерживал темп «на протяжении всего концерта». В конце выступления он «споткнулся перед поклоном со своими товарищами по группе».



С критикой выступления KINGDOM COME выступил также известный шведский музыкальный журналист и гитарист Janne Stark, который на своей странице в соцсети поделился фотографией с концерта и написал:



«Я никогда раньше не видел, чтобы барабанщик засыпал на сцене, но James Kottak чертовски близок к этому. Пьяный? Он замедляет каждую песню до половины темпа. KINGDOM COME, извините, ребята, но это дерьмо! Edit: они действительно смогли сделать ещё хуже.... Басовое соло — это нечто».















+0 -0



просмотров: 320