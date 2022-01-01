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Kingdom Come

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KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock



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KINGDOM COME подверглись критике за своё выступление на фестивале Sweden Rock. В частности, Peter Johansson с сайта Rocknytt заметил:

«Несколько длинных, не вдохновляющих, неинтересных и совершенно бессмысленных соло как на гитаре, так и на басу».

Он добавил, что музыканты «полностью уничтожили» одну из своих самых популярных песен — "Do You Like It". Он также выделил Kottack'a, написав, что барабанщик играл «очень плохо, вяло» и не выдерживал темп «на протяжении всего концерта». В конце выступления он «споткнулся перед поклоном со своими товарищами по группе».

С критикой выступления KINGDOM COME выступил также известный шведский музыкальный журналист и гитарист Janne Stark, который на своей странице в соцсети поделился фотографией с концерта и написал:

«Я никогда раньше не видел, чтобы барабанщик засыпал на сцене, но James Kottak чертовски близок к этому. Пьяный? Он замедляет каждую песню до половины темпа. KINGDOM COME, извините, ребята, но это дерьмо! Edit: они действительно смогли сделать ещё хуже.... Басовое соло — это нечто».








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