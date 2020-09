сегодня



KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни



В недавнем интервью у нынешнего вокалиста KINGDOM COME Keith'a St. John'a спросили, планирует ли группа выпуск нового альбома, на что он ответил:



«Пока всё в подвешенном состоянии. Пока не совсем понятны легальные возможности нынешнего состава на какой-то выпуск какого-то материала без подписания каких-то новых контрактов и соглашений для того, чтобы всё это выходило именно как KINGDOM COME. Конечно же, мы могли назваться иначе и выпускать всё, что хотели, но я верю в то, что всё ещё будет достигнуто соглашение с Lenny о том, чтобы вышел ещё один альбом KINGDOM COME. И я не знаю, в каком сейчас состоянии этот вопрос, потому что никаких переговоров с момента появления COVID не было.



Так что кратким ответом для вас будет такой: у нас есть песни, мы хотим их выпустить, и когда будет легальная для этого возможность, мы это сделаем».













