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Kingdom Come

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17 сен 2020 : 		 KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни

3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

15 май 2019 : 		 KINGDOM COME два года не могут выпускать новую музыку

7 май 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME

8 ноя 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы»

17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания
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|||| сегодня

KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни



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В недавнем интервью у нынешнего вокалиста KINGDOM COME Keith'a St. John'a спросили, планирует ли группа выпуск нового альбома, на что он ответил:

«Пока всё в подвешенном состоянии. Пока не совсем понятны легальные возможности нынешнего состава на какой-то выпуск какого-то материала без подписания каких-то новых контрактов и соглашений для того, чтобы всё это выходило именно как KINGDOM COME. Конечно же, мы могли назваться иначе и выпускать всё, что хотели, но я верю в то, что всё ещё будет достигнуто соглашение с Lenny о том, чтобы вышел ещё один альбом KINGDOM COME. И я не знаю, в каком сейчас состоянии этот вопрос, потому что никаких переговоров с момента появления COVID не было.

Так что кратким ответом для вас будет такой: у нас есть песни, мы хотим их выпустить, и когда будет легальная для этого возможность, мы это сделаем».

KINGDOM COME Is





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