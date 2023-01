сегодня



JOE SATRIANI почтил память Джеффа Бека



Joe Satriani почтил память Джеффа Бека, скончавшегося 10 января:



«Джефф Бек был гением, поразительным оригиналом. Он был потрясающим гитаристом, у которого было больше способов заставить вас спросить: "Что это было?", чем у кого-либо другого. Он был чрезвычайно талантлив и никогда не прекращал вносить новшества в игру на инструменте. Он оказал огромное влияние на мою игру на гитаре, мою музыкальность и мою душу. Когда я только начинал, я часами пытался джемовать вместе с его сольными альбомами. Его подход к инструменту вдохновлял меня. Я был очарован его необычными аранжировками и агрессивными гитарными тонами. Он всегда выделялся как уникальный музыкант: он всегда был исключительно "Джеффом Беком". Все его сольные альбомы были новаторскими, "опережающими свое время", они проложили путь для меня и многих других гитаристов по всему миру. И их было интересно слушать снова и снова.



Я имел удовольствие поприветствовать Джеффа несколько раз: один раз — когда CHICKENFOOT пришли посмотреть на его выступление в Fox Theater в Окленде, а второй раз — когда мы все играли на фестивале BosPop в Нидерландах. В тот день у нас был весёлый джем за кулисами. К сожалению, мне так и не удалось узнать его по-настоящему. Надеюсь, он знал, как сильно я восхищался, почитал и уважал его.



Когда я закончу писать это, я пойду и прослушаю песню Джеффа "Where Were You" несколько раз и поблагодарю его за то, что он подарил нам столько прекрасной музыки.



Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким друзьям. Покойся с миром, Джефф».











