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*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
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Jeff Beck

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CARMINE APPICE — о Джеффе Беке: «Он заставил гитару говорить»



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Легендарный барабанщик Carmine Appice, который был движущей силой супергруппы Джеффа Бека BECK, BOGERT & APPICE, в новом интервью для "Mike Nelson Show" сказал о культовом гитаристе следующее:

«Он был лучшим гитаристом. Он заставил гитару говорить. С возрастом он становился всё лучше. Как и все мы, я думаю, — с возрастом развивается хороший вкус, и ты становишься лучше. И когда мы играли с ним, мы все были словно животные. Когда наступало время соло, мы отрывались по полной».




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