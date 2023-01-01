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CARMINE APPICE — о Джеффе Беке: «Он заставил гитару говорить»



Легендарный барабанщик Carmine Appice, который был движущей силой супергруппы Джеффа Бека BECK, BOGERT & APPICE, в новом интервью для "Mike Nelson Show" сказал о культовом гитаристе следующее:



«Он был лучшим гитаристом. Он заставил гитару говорить. С возрастом он становился всё лучше. Как и все мы, я думаю, — с возрастом развивается хороший вкус, и ты становишься лучше. И когда мы играли с ним, мы все были словно животные. Когда наступало время соло, мы отрывались по полной».







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