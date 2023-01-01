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Jeff Beck

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STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека



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STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека:

«Просидев несколько дней в печальном состоянии от известия о кончине Джеффа Бека, я чувствую, что с моей стороны будет упущением, если я не поделюсь своими мыслями и ощущениями.

Никто, и я в этом уверен, не играл на гитаре более лирично, чем Джефф Бек. Он всегда дерзко и настойчиво воспроизводил неподвластные времени мелодии с простой эмоциональной формулировкой, не похожей ни на кого другого.

Я мечтал, что когда-нибудь мне удастся спеть с ним.

Его уход оставил единственную в своём роде пустоту, которая никогда не будет заполнена!

С Богом, Джефф...

Мои глубочайшие соболезнования его семье...

Искренне, Steve Perry».






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