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STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека
STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека:
«Просидев несколько дней в печальном состоянии от известия о кончине Джеффа Бека, я чувствую, что с моей стороны будет упущением, если я не поделюсь своими мыслями и ощущениями.
Никто, и я в этом уверен, не играл на гитаре более лирично, чем Джефф Бек. Он всегда дерзко и настойчиво воспроизводил неподвластные времени мелодии с простой эмоциональной формулировкой, не похожей ни на кого другого.
Я мечтал, что когда-нибудь мне удастся спеть с ним.
Его уход оставил единственную в своём роде пустоту, которая никогда не будет заполнена!
С Богом, Джефф...
Мои глубочайшие соболезнования его семье...
Искренне, Steve Perry».
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