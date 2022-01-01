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*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
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Jeff Beck

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6 июн 2022 : 		 JEFF BECK & JOHNNY DEPP выпустят альбом летом

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JEFF BECK & JOHNNY DEPP выпустят альбом летом



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По сообщению The Guardian, JEFF BECK & JOHNNY DEPP выпустят альбом в июле этого года.

JEFF BECK & JOHNNY DEPP To Release New Album In July




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