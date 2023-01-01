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ULI JON ROTH почтил память Джеффа Бека



Легендарный немецкий гитарист Uli Jon Roth отдал дань уважения Джеффу Беку, который ушёл из жизни 10 января.



Введённый в Зал славы рок-н-ролла гитарист, который прославился в составе группы THE YARDBIRDS, скончался после заражения бактериальным менингитом, об этом сообщил его представитель.



Ули написал в своих социальных сетях:



«Мы все потрясены известием о том, что Джефф Бек скончался. Очень печальные новости! Электрогитара потеряла одного из величайших музыкантов всех времён! Как жаль. Огромная потеря для мира музыки. Он был гениальным новатором и совершенно уникальным во всех смыслах этого слова. Незаменимый артист!



Словами я не могу описать, насколько особенной была его игра и насколько музыкальным он был. Он был великолепен, и я навсегда запомнил, как видел его вживую в 1972 году с невероятным гитарным звуком, а в 1975 году его альбом "Blow By Blow" оказал на меня огромное влияние. Затем, годы спустя, его исполнение "Nadja" потрясло меня. А совсем недавно, во время своих концертов, он играл лучше, чем когда-либо.



К сожалению, мне удалось встретиться с ним лишь однажды, в Бирмингемском симфоническом зале в 2014 году, но он был дружелюбен со мной и приятным в общении.



Покойся с миром, сэр Джефф».











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