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ROBERT PLANT почтил память Джеффа Бека
Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant почтил память Джеффа Бека:
«Это трагическая новость... Трудно её принять...
Джефф всегда казался вечным, постоянно развивающимся... Он брался за проект за проектом с безграничной энергией и энтузиазмом... Он появился в экстраординарное время, он занял своёе место бок о бок с виртуозами того периода, его товарищами...
Сцена была в самом расцвете, он ввёл крутой стандарт, двигаясь от Yardbird к Bolero, Truth, Beck Ola с Родом, который был идеальной оправой... Синдром певца и гитариста... множество искр... отличные результаты...
Он творил магию во все эти ушедшие эпохи, всегда готовый к следующему, неизвестному, маловероятному столкновению, в прошлое, чтобы воздать должное Клиффу Гэллапу, в будущее — Джонни Деппу.
Его дар был огромен. Он был весёлым, интересным и азартным.
Всеми мыслями с Сандрой...»
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