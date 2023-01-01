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MARTY FRIEDMAN почтил память Джеффа Бека



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Бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman почтил память Джеффа Бека, скончавшегося 10 января:

«С уходом Джеффа Бека из жизни в мире музыки образовалась огромная и ощутимая пустота. К счастью, благодаря его глубокому влиянию на астрономическое количество музыкантов его мелодичные ноты будут продолжать громко звучать для последующих поколений.

Я узнал о Джеффе Беке немного позже, благодаря моему дорогому другу Jason'у Becker'у, который постоянно рассказывал мне о многочисленных достоинствах Джеффа. Джефф Бек — несравненный пример для подражания, особенно в том смысле, что по его игре его сразу можно узнать, и он всегда играл с изяществом и показывал глубину мастерства.

Я знал, как сильно Jason восхищается Джеффом, поэтому я принял довольно глупое решение сыграть для Jason'а песню Джеффа Бека на одном из первых концертов в честь Jason'a Becker'a в Чикаго. На бумаге это звучит красиво, но прикосновение Джеффа неподражаемо — чтобы так играть, нужно буквально прожить его жизнь и пережить его переживания. А потом вам понадобится степень магистра в области уникальных техник, которые он изобретал и оттачивал годами. Тем не менее, я люблю Jason'а, поэтому, сыграв несколько собственных песен, я отбросил осторожность и закончил свой сет песней Джеффа Бека "Cause We've Ended As Lovers".

Сама песня представляет собой относительно простую и знакомую мелодию, которую многие парни играли достаточно неплохо, поскольку это своего рода "гитарный стандарт". Дело в том, что чем проще мелодия, если она находится в руках такого мастера, как Джефф Бек, тем в геометрической прогрессии сложнее её интерпретировать другим на том же инструменте, потому что чувства, интонации и эмоции в оригинальной версии принадлежат Джеффу и только Джеффу.

На концерте было много супергитаристов, включая Эдди Ван Халена, который должен был выступить после моего сета, и многих других. Представьте себе, какой огромной глупостью (или смелостью... но, наверное, склоняюсь к глупости) я должен был обладать, чтобы сыграть песню Джеффа Бека перед Эдди Ван Халеном...И как раз перед его выступлением...

Итак, я сыграл песню, и в лучшем случае она была проходной. Скорее всего, это был просто отстой. Я уверен, что было именно второе.

Я хочу сказать, что Джефф Бек — уникальная и особенная личность, и что его музыка вдохновила меня на то, чтобы попытаться выстроить свою собственную музыкальную карьеру.

Я не единственный, кого Джефф вдохновил таким образом. Возможно, есть нечто в том, что многие из нас, пытаясь сыграть что-то из материала Джеффа, просто сдавались и сидели в недоумении, думая: "Кого я обманываю... я никогда не смогу так играть". Я уверен, что мы должны поблагодарить Джеффа за то, что многие из нас провели оценку того, что мы можем сделать самостоятельно».




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