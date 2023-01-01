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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 50
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
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RITCHIE BLACKMORE — о Джеффе Беке



Бывший участник DEEP PURPLE и нынешний гитарист RAINBOW Ritchie Blackmore отдал дань уважения легенде британской гитары Джеффу Беку, скончавшемуся 10 января.

По словам его представителя, обладатель Зала славы рок-н-ролла, получивший известность в составе группы THE YARDBIRDS, скончался внезапно, заразившись бактериальным менингитом.

Ritchie написал в своих социальных сетях:

«Впервые я встретил Джеффа Бека примерно в 1964–1965 годах, это была сессия, где мы оба играли на гитарах, а Jimmy Page был продюсером. Уму непостижимо, насколько невероятным он был, — не только техникой, но и звуком. С тех пор я стал его поклонником. Он мог достать до звёзд и творить магию своей игрой. Его выбор нот всегда был идеальным.

Все это просто шок. Мы всегда будем помнить Джеффа как лучшего гитариста рок-н-ролла».






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