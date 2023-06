сегодня



Концертный релиз BECK, BOGERT & APPICE выйдет осенью



15 сентября на 4CD и четырех винилах состоится выпуск двух концертных записей трио BECK, BOGERT & APPICE. Релиз посвящен памяти Бека и Богерта.



Live In Japan 1973





LP One:





Side One

“Superstition”

“Lose Myself With You”

“Jeff’s Boogie”





Side Two

“Going Down”

“Boogie”

“Morning Dew”





LP Two:





Side One

“Sweet Sweet Surrender”

“Livin’ Alone”

“I’m So Proud”

“Lady”





Side Two

“Black Cat Moan”

“Why Should I Care”

“Plynth / Shotgun” (Medley)





Live In London 1974





LP One:





Side One

“Satisfied”

“Livin’ Alone”

“Laughing Lady”





Side Two

“Lady”

“Solid Lifter”

“Jizz Wizz”





LP Two:





Side One

“Name The Missing Word (Prayin’)”

“(Get Ready) Your Lovemaker’s Coming Home”

“Superstition”





Side Two

“Blues De Luxe / You Shook Me”

“(Rainbow) Boogie”







