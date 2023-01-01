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Jeff Beck

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TED NUGENT — о Джеффе Беке: «Его музыкальное наследие обогатило жизнь настоящих меломанов»



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Ted Nugent отдал дань уважения легенде британской гитары Джеффу Беку, скончавшемуся 10 января.

Тед затронул тему кончины Джеффа во время последнего эпизода "The Nightly Nuge":

«В мире нет ни одного значимого гитариста, который не открыл бы для себя блеск, лиричность, динамику, диапазон, тональность, которые создавал Джефф Бек. Его вдохновляли Чак Берри, Бо Диддли и, конечно же, THE VENTURES, Дуэйн Эдди, Лонни Мак и все виртуозы электрогитары. Отважный, творческий, замечательный музыкант.

Мы много выступали с THE YARDBIRDS, JEFF BECK GROUP и BECK, BOGERT & APPICE с Кармайном Эпписом и Тимом Богертом из VANILLA FUDGE. Его музыкальное наследие обогатило жизнь настоящих меломанов. Он был хорошим человеком, он был добрым.

Было много параллелей [между Джеффом и мной], потому что его манера игры на гитаре отсылалао к механике лошадиных сил. Он представлял духовную сторону самураев, боевые искусства. Он был лучником. Он сделал свой собственный длинный лук из апельсина Оседж и создал свои собственные стрелы. Так что здесь много параллелей.

Когда ты играешь с динамичным лиризмом, которым овладел Джефф Бек, и незнакомыми тональностями, это по-настоящему завораживает. И в конечном итоге, как я говорю об Эдди Ван Халене и всех наших потерянных душах, когда Чак Берри ушёл из жизни, их музыка будет продолжать обогащать нашу жизнь. И никто никогда не забудет Джеффа Бека.

И если вы особой не слушали Джеффа Бека, вернитесь к THE YARDBIRDS и к альбому Джеффа Бека "Truth" — это невероятная душевная музыка».




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