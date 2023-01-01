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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Jeff Beck

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21 май 2023 : 		 Вышел новый ЕР JEFF BECK

17 фев 2023 : 		 MICK BOX — о Джеффе Беке

31 янв 2023 : 		 ANDY TIMMONS почтил память Джеффа Бека

26 янв 2023 : 		 TED NUGENT — о Джеффе Беке: «Его музыкальное наследие обогатило жизнь настоящих меломанов»

21 янв 2023 : 		 STEVE PERRY почтил память Джеффа Бека

20 янв 2023 : 		 MORRISSEY почтил память Джеффа Бека

18 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH почтил память Джеффа Бека

16 янв 2023 : 		 RITCHIE BLACKMORE — о Джеффе Беке

16 янв 2023 : 		 Лидер OPETH почтил память Джеффа Бека

15 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS — о Джеффе Беке

14 янв 2023 : 		 BRIAN MAY почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 JOE SATRIANI почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Джеффа Бека

14 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT почтил память Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Музыканты о смерти Джеффа Бека

12 янв 2023 : 		 Умер Джефф Бек

15 ноя 2022 : 		 JEFF BECK исполняет трек LINK WRAY & HIS RAY MEN

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления JEFF BECK и JOHNNY DEPP

23 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

19 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

11 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

6 июн 2022 : 		 JEFF BECK & JOHNNY DEPP выпустят альбом летом

31 май 2022 : 		 JOHNNY DEPP выступил с JEFF BECK

13 май 2020 : 		 JEFF BECK и JOHNNY DEPP исполнили песню Джона Леннона: Видео

21 апр 2020 : 		 JEFF BECK и JOHNNY DEPP исполнили песню Джона Леннона

5 апр 2018 : 		 Документальный фильм об JEFF BECK выйдет весной
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|||| сегодня

Вышел новый ЕР JEFF BECK



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ATCO/Rhino выпустили цифровой ЕР JEFF BECK, включающий три трека, два из которых звучали на поминальной службе по музыканту:

“Midnight Walker Lament” – Jeff Beck featuring Imelda May *
“Elegy For Dunkirk” (Live) – Jeff Beck featuring Olivia Safe *
“Goings Down” (Live) – The Jeff Beck Band *

JEFF BECK - 3-Song EP Of Unreleased Music Available Digitally; "Midnight Walker Lament" Feat. IMELDA MAY Streaming Here




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