Вышел новый ЕР JEFF BECK



ATCO/Rhino выпустили цифровой ЕР JEFF BECK, включающий три трека, два из которых звучали на поминальной службе по музыканту:



“Midnight Walker Lament” – Jeff Beck featuring Imelda May *

“Elegy For Dunkirk” (Live) – Jeff Beck featuring Olivia Safe *

“Goings Down” (Live) – The Jeff Beck Band *







