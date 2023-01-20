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MORRISSEY почтил память Джеффа Бека



MORRISSEY опубликовал следующее сообщение:



«Мы теряем так много, так быстро, что трудно оставаться в здравом уме и сохранять твердость мысли. Неужели нам все снится? Великие представители поп- и рок-музыки сейчас почти полностью стерты с лица земли.



Джефф вывел гитару на более высокий уровень. Смотреть и слушать, как он играет на "Black Cloud"... Я никогда не встречал ничего подобного. Он превратил игру на гитаре в увлекательное приключение для всех, кто его слушал. Он также был веселым и легким в общении, и его смерть - это суровое предупреждение для всех нас. Для меня большая честь быть свидетелем величия Джеффа. Но недостаточно просто сказать эти слова. Теперь дни стали темнее»







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