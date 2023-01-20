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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Jeff Beck

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MORRISSEY почтил память Джеффа Бека



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MORRISSEY опубликовал следующее сообщение:

«Мы теряем так много, так быстро, что трудно оставаться в здравом уме и сохранять твердость мысли. Неужели нам все снится? Великие представители поп- и рок-музыки сейчас почти полностью стерты с лица земли.

Джефф вывел гитару на более высокий уровень. Смотреть и слушать, как он играет на "Black Cloud"... Я никогда не встречал ничего подобного. Он превратил игру на гитаре в увлекательное приключение для всех, кто его слушал. Он также был веселым и легким в общении, и его смерть - это суровое предупреждение для всех нас. Для меня большая честь быть свидетелем величия Джеффа. Но недостаточно просто сказать эти слова. Теперь дни стали темнее»

JEFF BECK Collaborator MORRISSEY Mourns Late Guitar Hero - "The Greats Of Pop And Rock Music Are Now Almost Entirely Wiped Out"




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20 янв 2023
gravitgroove
Один из лучших!
20 янв 2023
В
Владимир В
А тем временем умер легендарный Дэвид Кросби. Ещё один классик ушёл из жизни...

просмотров: 96

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