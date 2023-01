Лидер OPETH почтил память Джеффа Бека

сегодня



Лидер OPETH Mikael Åkerfeld почтил память Джеффа Бека:



«Ушёл из жизни еще один легендарный музыкант, и мы снова находимся в состоянии шока. Мало того, что его уход был внезапным и неожиданным, мы также потеряли одного из самых влиятельных и инновационных гитаристов за всю историю. Лично я долгое время был поклонником его ранних сольных альбомов, "Truth" и "Beck-Ola". По моему мнению, это классика рока. Я также наслаждался его работой в Yardbirds, особенно "Roger the engineer" 1966 года. Отличный материал. Кроме того, Fredrik часто слушает его более поздние вещи на гастролях, и было более чем приятно слышать, как музыкант его статуса (и возраста) всё ещё ищет новые пути. Он всё ещё казался бесконечно любознательным в том, что он может сделать со своим инструментом. В памяти всплывает одно воспоминание. Хотя я никогда не встречался с ним лично, я и Мендес сидели за столом рядом с Джеффом и Ронни Вудом (Faces, Rolling Stones и, конечно, группа Джеффа Бека) на вручении премии Classic Rock в Лондоне. Они были погружены в громкий разговор и плакали от смеха на протяжении всего вечера. Я не смог разобрать, о чём они говорили, но я бы с удовольствием стал мухой на столе, чтобы немного подслушать их разговор. Было приятно и очень вдохновляюще видеть двух старых друзей такого статуса (и возраста), общающихся так, как они, вероятно, всегда общались. Насколько я понял, Джефф был "обычным" парнем, но с невероятными способностями. Это то, что я всегда ценил в себе, и, в конечном счете, то, каким бы я хотел быть, если бы у меня когда-нибудь появились "невероятные способности". Сейчас я обычный парень. Вроде того. В любом случае, мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования семье Джеффа, а также его друзьям и поклонникам».





