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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 205
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 50
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
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Jeff Beck

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19 июн 2022 : 		 Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK

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6 июн 2022 : 		 JEFF BECK & JOHNNY DEPP выпустят альбом летом

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30 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE, STEVE LUKATHER, GEORGE LYNCH, PHIL COLLEN, MICK MARS воздали должное JEFF BECK

10 апр 2015 : 		 Концертный альбом JEFF BECK выйдет с двумя новыми треками

31 мар 2015 : 		 Концертный релиз JEFF BECK выйдет в июне
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Лидер OPETH почтил память Джеффа Бека



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Лидер OPETH Mikael Åkerfeld почтил память Джеффа Бека:

«Ушёл из жизни еще один легендарный музыкант, и мы снова находимся в состоянии шока. Мало того, что его уход был внезапным и неожиданным, мы также потеряли одного из самых влиятельных и инновационных гитаристов за всю историю. Лично я долгое время был поклонником его ранних сольных альбомов, "Truth" и "Beck-Ola". По моему мнению, это классика рока. Я также наслаждался его работой в Yardbirds, особенно "Roger the engineer" 1966 года. Отличный материал. Кроме того, Fredrik часто слушает его более поздние вещи на гастролях, и было более чем приятно слышать, как музыкант его статуса (и возраста) всё ещё ищет новые пути. Он всё ещё казался бесконечно любознательным в том, что он может сделать со своим инструментом. В памяти всплывает одно воспоминание. Хотя я никогда не встречался с ним лично, я и Мендес сидели за столом рядом с Джеффом и Ронни Вудом (Faces, Rolling Stones и, конечно, группа Джеффа Бека) на вручении премии Classic Rock в Лондоне. Они были погружены в громкий разговор и плакали от смеха на протяжении всего вечера. Я не смог разобрать, о чём они говорили, но я бы с удовольствием стал мухой на столе, чтобы немного подслушать их разговор. Было приятно и очень вдохновляюще видеть двух старых друзей такого статуса (и возраста), общающихся так, как они, вероятно, всегда общались. Насколько я понял, Джефф был "обычным" парнем, но с невероятными способностями. Это то, что я всегда ценил в себе, и, в конечном счете, то, каким бы я хотел быть, если бы у меня когда-нибудь появились "невероятные способности". Сейчас я обычный парень. Вроде того. В любом случае, мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования семье Джеффа, а также его друзьям и поклонникам».




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