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ANDY TIMMONS почтил память Джеффа Бека



ANDY TIMMONS опубликовал следующее сообщение:



«Это я написал в тот вечер, когда я впервые увидел Джеффа Бека в 1999 году. Никогда в жизни я не был так тронут выступлением. Каждая нота и нюанс имели невероятный эмоциональный подтекст. Это был поистине просветляющий и вдохновляющий вечер. Я записал это видео через несколько дней после смерти Джеффа с версией моей фирменной гитары Ibanez AT100, которую я специально сделал похожей на "Wired" Strat Джеффа. Также. Я настроил тремоло так, чтобы оно было "плавающим", как у него. Мое сердце все еще болит, что его больше нет, но пусть мы все продолжим стремиться к той невероятно высокой планке, которую он установил. С большой любовью, благодарностью и уважением».







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