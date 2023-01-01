7 ноя 2023



JOE BONAMASSA «Джефф Бек для меня был величайшим рок-гитаристом всех времён»



В новом интервью радиостанции WRIF в Детройте Joe Bonamassa обсудил музыкальное наследие легендарного гитариста Джеффа Бека:



«Я провёл с ним множество концертов в Европе, мы выступали на фестивалях, были на одних афишах.



И его шоу всегда было потрясающим. Для меня он был величайшим рок-гитаристом всех времён, потому что на протяжении шести десятилетий он каждую декаду изобретал себя заново и придумывал что-то такое, и я восклицал про себя: "Боже. Хотел бы я до этого додуматься". Он был очень креативен и повлиял на многих исполнителей. David Gilmour заявид, что Бек — его любимый гитарист... Бек у всех на первом месте: либо Эдди Ван Хален, либо Джефф, и, к сожалению, их обоих уже нет. Безумие, что творится в этом мире.



Но вот что я скажу о Джеффе Беке: самую интересную и самую невероятную игру на гитаре, которую я когда-либо слышал, — это когда Джефф просто сидел в своей гримёрке. У него был маленький гитарный усилитель, гитара, и он играл, чтобы убить время перед выступлением.



И можно было услышать что угодно, начиная от Клиффа Гэллапа и заканчивая безумными фразами и мелодиями. И ты думаешь в этот момент: "Этот парень не человек. Он не человек". И это была просто импровизация. Время от времени он звал меня к себе и говорил: "Зацени-ка эту штуку". И он протягивал мне свою гитару. Она была настроена под него. И ты понимаешь, что этот парень просто небожитель с точки зрения таланта, который не многие люди смогут ощутить в своей жизни».







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