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BRET MICHAELS — о Джеффе Беке



BRET MICHAELS почтил память Джеффа Бека в свежем интервью:



«Частью моей инструментальной гитарной жизни был альбом "Wired". Было очень грустно услышать о кончине Джеффа Бека. У меня никогда не было возможности встретиться с ним. Но я слушал совместную работу Рода Стюарта и Джеффа Бека — "People Get Ready". Для меня это просто песня, и когда вы слушаете эту гитару, — у меня прямо сейчас мурашки по коже, буквально мурашки бегут по рукам — когда вы слушаете гитару в песне "There's a train a-coming...", я рад, что я рокер, который проходит через процесс старения, потому что какой у меня выбор? Либо ты стареешь и переживаешь, либо ты мёртв. По-другому это не скажешь. Я бы хотел сказать красивее, но другого способа нет. Вы либо стареете, либо альтернатива. Я принял этот факт, назовём его процессом приобретения жизненного опыта. Жизненный опыт. Я благодарен за него. И в то же время это горько-сладкое путешествие по жизни — потерять некоторых невероятных музыкантов на этом пути».







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