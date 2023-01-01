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MICK BOX — о Джеффе Беке



MICK BOX в рамках беседы на радиостанции WRIF ответил на вопрос, был ли он поклонником Джеффа Бека:



«Поклонником? Думаю, это преуменьшение. Я люблю всё, что делал Джефф. Он был моим любимым гитаристом, гитаристом всех времён. Начиная с "Hi Ho Silver Lining" в начале 60-х и заканчивая его работой с THE YARDBIRDS. И, наверное, два моих любимых альбома, если бы я включил их в Топ-20, это "Truth" и "Beck-Ola" группы JEFF BECK GROUP, с Rod'ом Stewart'ом на вокале, Ronnie Wood'ом на басу, Micky Waller'ом на барабанах и Nicky Hopkins'ом на фортепиано. И когда вы слушаете их, вы понимаете, что это настоящий музыкальный материал. Четыре парня, пять парней в студии, все записывают свои парти с первого раз, с одного дубля. Вы это слышите. Это фантастика. Мне очень нравится».



На вопрос, была ли у него возможность встретиться с Беком, он ответил:



«Да, несколько раз. На нескольких церемониях награждения. В Германии, где выступали BECK, BOGERT & APPICE. Да, несколько раз. Он был прекрасным человеком.



Самое смешное, что мне нравилось всё, что он делал, но я не разучил ни одной его композиции. Я всегда воспринимал его как фанат, что довольно необычно. Но я воспринимал его именно так. Он вывел игру на гитаре на уровень, на который никто другой не добирался. И он использовал каждый жанр, а потом придумывал что-то новое. Так что он был потрясающим!»







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