23 июн 2022



Новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK



"Caroline, No", новое видео JOHNNY DEPP и JEFF BECK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 18, выходящего 30 сентября:



01. Midnight Walker (Davy Spillane cover)

02. Death And Resurrection Show (KILLING JOKE cover)

03. Time (Dennis Wilson cover)

04. Sad Motherfuckin' Parade (Johnny Depp original)

05. Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder) (BEACH BOYS cover)

06. This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp original)

07. Caroline, No (BEACH BOYS cover)

08. Ooo Baby Baby (THE MIRACLES cover)

09. What's Going On (Marvin Gaye cover)

10. Venus In Furs (THE VELVET UNDERGROUND cover)

11. Let It Be Me (THE EVERLY BROTHERS cover)

12. Stars (Janis Ian cover)

13. Isolation (John Lennon cover)*



* Available on digital and CD version only







