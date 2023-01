сегодня



BRIAN MAY почтил память Джеффа Бека



Гитарист QUEEN Brian May опубликовал следующее сообщение:



«Я переживаю тяжёлые времена, так как все, конечно, хотят поговорить о Джеффе Беке, и они хотят поговорить со мной, но я не готов к разговору с прессой и СМИ об этом. Это безграничная потеря. Он был настолько исключительным человеком, что трудно переварить тот факт, что его с нами больше нет, не считая того, что я хотел бы сказать.



Джефф был невероятным и совершенно уникальным музыкантом, которому невозможно дать определение. И я был в полном благоговении перед ним. Он всего на пару лет старше меня и родом из того же района, что и я, но он всё время был для меня примером, делая то, о чём я мечтал. Даже когда я учился в школе, он уже был в THE TRIDENTS, а затем в THE YARDBIRDS, создавал необыкновенные вещи и был для меня главным, основным источником вдохновения, благодаря чему я захотел попробовать сделать то же самое... Не то же самое, но дать возможность выразить себя, как это сделал он.



Если вы хотите услышать глубину его эмоций, звучания, фразировки, чтобы он мог затронуть вашу душу, послушайте "Where Were You" с альбома "Guitar Shop". Просто наберите в Google "Where Were You Jeff Beck", сядьте и послушайте её четыре минуты. Это невероятно. Это, возможно, самая красивая гитарная музыка, когда-либо записанная, возможно, наряду с "Little Wing" Джими Хендрикса. Такая деликатная, такая красивая, такая невероятно креативная и не похожая ни на что из того, что вы когда-либо слышали. Да, конечно, у него тоже были свои источники влияния, но он привнёс в рок-музыку удивительный голос, который невозможно будет повторить, с ним никто не сравнится.



Да, он был родом из моего района, так что он был для меня местным парнем. И я видел его игру так много раз, что у меня всегда отвисала челюсть, и я думал: "Как он это делает?" Я часто думаю, что это сродни тому, как если бы я находится рядом с Моцартом и видел, как работает этот невероятный гений, и удивлялся, откуда он мог взяться, как он мог стать таким великим? Если вы были с Джеффом, если вы были рядом с его домом, он выходил из гаража, пролежав последние несколько часов под одной из своих машин, его пальцы были покрыты смазкой и грязью и выглядели так, будто он только что выполз откуда-то из канавы, и он брал гитару, и эта прекрасная, чудесная, чувственная музыка выходила наружу.



Я был очень застенчив, я не знал, как с ним разговаривать. Я не мог уследить за ним. Он не был для меня простым человеком — может быть, потому, что я так сильно перед ним благоговел. Но я никогда не расслаблялся. Я написал ему песню — вернее, я написал песню о нём под названием "The Guv'nor", для одного из моих сольных альбомов [1998 года "Another World"], и он пришёл ко мне сюда, в студию, сыграл её со мной, и мы посмеялись. И он сыграл просто невероятно. Опять же, у меня отпала челюсть. Я не мог взять в руки гитару, когда он был в комнате, потому что он был настолько потрясающий, что я просто хотел смотреть и слушать. И вот он сыграл на треке и сказал: "О, ну ладно".



Я не думаю, что когда-нибудь смогу выразить словами, насколько сильно я его почитаю, надеюсь, я передал ему суть. [Смеётся]. Я не знаю, знал ли он об этом, но я чувствую, что я не был достаточно хорошим другом для него. И это одна из тех ситуаций, которые возникают, но именно в этом случае я чувствую, что было так много возможностей позвонить ему, и я хотел бы это сделать, чтобы стать для него хорошим другом.



Но Джефф Бек был настолько уникален, что повлиял на всех гитаристов, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Это колоссальная потеря. Так грустно, что его больше нет в этом мире. Я до сих пор не могу осмыслить это в своей голове. Так что, боюсь, это всё, что я могу сделать на данный момент.



Вчера вечером я слушал свои старые альбомы с THE YARDBIRDS, которые стали первыми, когда он впервые начал показывать, на что он способен: "Over Under Sideways Down" — послушайте его. И "Shapes Of Things" — о Боже! Когда вы доходите до соло в оригинальной версии YARDBIRDS "Shapes Of Things", это похоже на взлёт космической ракеты. Никто никогда раньше не слышал ничего подобного. Вместо того чтобы гитара звучала как гитара, она звучала как нечто среднее между ситаром и каким-то странным духовым инструментом. Просто послушайте это. В то время это взорвало мой мозг. Это была одна из главных причин, которая заставила меня захотеть играть на гитаре так, как я играю, и выбрать для себя эту карьеру, если хотите. Но это навсегда останется в моей памяти... "Shapes Of Things", "Where Were You" из альбома "Guitar Shop". Он создал так много невероятных вещей.



Он был необузданным, он был не поддающимся оценке и чрезвычайно трудным для понимания, но он был одним из величайших гитарных гениев, которых мир когда-либо видел и когда-либо увидит.



Да благословит тебя Бог, Джефф. Скучаю по тебе...»











+3 -0



просмотров: 401