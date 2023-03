сегодня



KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним



В новом интервью Брандо из подкаста "Appetite for Distortion" фронтмен WINGER Kip Winger вспомнил о видео METALLICA на трек "Nothing Else Matters", в котором Lar Ulrich метал дротики в плакат с его изображением:



«Вы можете посмотреть видео на шоу Говарда Стерна, где Lars говорит: "Чувак, я бросил дротики в Kip'a, но ничего личного", и он так и не извинился, а James позвонил мне примерно полтора года назад и извинился за тот инцидент. James очень крут.



Знаете, James из тех парней, с которыми я мог бы подружиться. Он был очень искренним, и это не было похоже на то, что он просто позвонил, чтобы извиниться, а потом отмахнуться от меня. Он действительно писал мне несколько раз, мы переписываемся время от времени.



Я не думаю, что Lars когда-нибудь позвонит мне, чтобы извиниться. Но знаете... Я думаю, все были молодыми. И они думали, что это смешно. По мне, совсем не смешно так поступать со своим коллегой-музыкантом. Но как знать? Что сделано, то сделано.



Я не считаю это хорошей практикой — принижать своих коллег-артистов. У каждого есть своё мнение... Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что за этим стоит... Мне всё равно, кто ты.



Если ты потратил время на то, чтобы твоя песня попала на пластинку, выпустил её, снял видео, много работал над этим, мне всё равно, хорошо у тебя получилось или нет, — это не имеет значения. Ты вложил в это много труда, и я могу уважать это на любом уровне».







