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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 32
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
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Winger

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10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

7 сен 2021 : 		 WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19

6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER

17 фев 2021 : 		 KIP WINGER записывает вокал

14 дек 2020 : 		 У WINGER есть семь песен

12 ноя 2020 : 		 Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»

17 окт 2020 : 		 Гитарист WINGER представил новый трек

15 сен 2020 : 		 Гитарист WINGER выпускает сольную работу

12 авг 2020 : 		 WINGER — о работе на удалёнке

9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

27 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER

24 авг 2019 : 		 KIP WINGER скорбит по брату

23 апр 2019 : 		 WINGER начнут работу над новым альбомом летом

23 янв 2019 : 		 KIP WINGER: «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»

2 фев 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета KIP WINGER

24 янв 2018 : 		 Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной

8 июн 2016 : 		 Классический альбом KIP WINGER возглавил чарты iTunes

27 апр 2016 : 		 KIP WINGER выпустит альбом классической музыки

17 ноя 2015 : 		 Концертное видео WINGER

2 окт 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 сен 2014 : 		 Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре

20 сен 2014 : 		 Новое видео WINGER
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|||| 10 мар 2023

Новое видео WINGER



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"Proud Desperado", новое видео группы WINGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seven", выходящего пятого мая на Frontiers Music Srl.




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