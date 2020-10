17 окт 2020



Гитарист WINGER представил новый трек



итарист WINGER Reb Beach выпускает сольную работу, "A View From The Inside", шестого ноября на Frontiers Music Srl. Второй сингл из этой пластинки, "Aurora Borealis", доступен ниже:



Трек-лист:



01. Black Magic



02. Little Robots



03. Aurora Borealis



04. Infinito 1122



05. Attack Of The Massive



06. The Way Home



07. Whiplash



08. Hawkdance



09. Cutting Loose



10. Sea Of Tranquility



Состав:



* Reb Beach - guitars, bass on 4, 9, keyboards on 4, 6, 11, strings on 10

* David Throckmorton - drums (except on 6)

* Robert Langley - drums on 6

* Michele Luppi - piano on 3, 10

* Phillip Bynoe - bass on 1, 2, 3, 8, 10, 11

* John Hall - bass on 5, 6, 7

* Paul Brown - keyboards on 1, 2, 5, 7

























