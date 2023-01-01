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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 27
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 26
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Winger

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5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

24 июл 2023 : 		 KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления WINGER

5 май 2023 : 		 Новое видео WINGER

12 апр 2023 : 		 Лидер WINGER — об общении с поклонниками

6 апр 2023 : 		 Новое видео WINGER

18 мар 2023 : 		 KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним

16 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома WINGER

10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

7 сен 2021 : 		 WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19

6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER

17 фев 2021 : 		 KIP WINGER записывает вокал

14 дек 2020 : 		 У WINGER есть семь песен

12 ноя 2020 : 		 Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»

17 окт 2020 : 		 Гитарист WINGER представил новый трек

15 сен 2020 : 		 Гитарист WINGER выпускает сольную работу

12 авг 2020 : 		 WINGER — о работе на удалёнке

9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

27 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER

24 авг 2019 : 		 KIP WINGER скорбит по брату

23 апр 2019 : 		 WINGER начнут работу над новым альбомом летом
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|||| сегодня

Гитаристу WINGER 60



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Гитарист WINGER Reb Beach отметил 60-летие на сцене 31 августа в Whisky A Go Go.




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