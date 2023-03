сегодня



Тизер нового альбома WINGER



WINGER опубликовали тизер к новому альбому, получившему название "Seven" и выходящему пятого мая.



Трек-лист:



"Proud Desperado"

"Heaven’s Falling"

"Tears Of Blood"

"Resurrect Me"

"Voodoo Fire"

"Broken Glass"

"It’s Okay"

"Stick The Knife In And Twist"

"One Light To Burn"

"Do Or Die"

"Time Bomb"

"It All Comes Back Around"







