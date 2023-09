сегодня



REB BEACH о первом хите WINGER



REB BEACH в рамках Guitar Player коснулся темы создания песни "Seventeen", ставшей большим хитом на дебютном альбоме коллектива:



«Альбом был просто положен на полку вместе с другими сотнями альбомов, которые выпускала компания Atlantic. Если пластинка не расходилась в течение нескольких недель, с ней было покончено. Мы получили одно размещение (для "Seventeen") на MTV в 1:55 утра - в воскресенье, никак не позже — и после этого все завертелось».



О "спорной" тематике "Seventeen"



«На самом деле это всего лишь одна строчка: "Папа говорит, что она слишком молода / Но она достаточно взрослая для меня". Мы ее даже не писали, ее придумал Бо Хилл, наш продюсер. Но вспомните The Beatles с песней "I Saw Her Standing There". Мы не педофилы. Это просто рок-песня 80-х годов, божечки мои».







