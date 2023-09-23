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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 34
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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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Winger

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5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

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10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

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6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER

17 фев 2021 : 		 KIP WINGER записывает вокал

14 дек 2020 : 		 У WINGER есть семь песен

12 ноя 2020 : 		 Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»

17 окт 2020 : 		 Гитарист WINGER представил новый трек

15 сен 2020 : 		 Гитарист WINGER выпускает сольную работу

12 авг 2020 : 		 WINGER — о работе на удалёнке

9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

27 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER
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REB BEACH о первом хите WINGER



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REB BEACH в рамках Guitar Player коснулся темы создания песни "Seventeen", ставшей большим хитом на дебютном альбоме коллектива:

«Альбом был просто положен на полку вместе с другими сотнями альбомов, которые выпускала компания Atlantic. Если пластинка не расходилась в течение нескольких недель, с ней было покончено. Мы получили одно размещение (для "Seventeen") на MTV в 1:55 утра - в воскресенье, никак не позже — и после этого все завертелось».

О "спорной" тематике "Seventeen"

«На самом деле это всего лишь одна строчка: "Папа говорит, что она слишком молода / Но она достаточно взрослая для меня". Мы ее даже не писали, ее придумал Бо Хилл, наш продюсер. Но вспомните The Beatles с песней "I Saw Her Standing There". Мы не педофилы. Это просто рок-песня 80-х годов, божечки мои».

WINGER Guitarist REB BEACH On Debut Album's "Controversial" 1989 Hit Single "Seventeen" - "It's Just An '80s Rock Song, For God's Sake"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 сен 2023
rassol
Боже, я уже и забыть успел за 20 лет, какая же это ссанина.

просмотров: 149

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