сегодня



Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете



17 ноября состоится релиз бокс-сета WINGER "Chapter One: Atlantic Years 1988-1993", который будет выпущен как на виниле, так и на CD. Особый интерес представляет диск с демо-записи, "Demo Anthology", включающий оригинальные демки знаковых хитов группы.



Kip: «Я очень горжусь этим бокс-сетом. В нем запечатлена незабываемая эпоха группы, и это единственный ремастер, который я официально одобряю».



Трек-лист:



"Winger" (1988)



01. Madalaine

02. Hungry

03. Seventeen

04. Without The Night

05. Purple Haze

06. State Of Emergency

07. Time To Surrender

08. Poison Angel

09. Hangin' On

10. Headed For A Heartbreak



"Winger II: In The Heart Of The Young" (1990)



01. Can't Get Enuff

02. Loosen Up

03. Miles Away

04. Easy Come Easy Go

05. Rainbow In The Rose

06. In The Day We'll Never See

07. Under One Condition

08. Little Dirty Blonde

09. Baptized By Fire

10. You Are The Saint, I Am The Sinner

11. In The Heart Of The Young



"Pull" (1993)



01. Blind Revolution Mad

02. Down Incognito

03. Spell I'm Under

04. In My Veins

05. Junkyard Dog (Tears On Stone)

06. The Lucky One

07. In For The Kill

08. No Man's Land

09. Like A Ritual

10. Who's The One



"Demo Anthology" (2023)



01. Madalaine

02. Hungry

03. Seventeen

04. Headed For A Heartbreak

05. Can't Get Enuff

06. Easy Come Easy Go

07. Miles Away

08. Blind Revolution Mad

09. Down Incognito

10. Who's The One







+0 -0



просмотров: 105