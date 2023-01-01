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Лидер WINGER — об общении с поклонниками



В рамках недавнего интервью с The Rock Experience With Mike Brunn вокалист WINGER Kip Winger ответил на вопрос о том, проще или сложнее сейчас держать связь с поклонниками:



«Я полагаю, что благодаря социальным сетям сделать это гораздо проще. У тех людей, которые реально работают в социальных сетях, взгляните, что произошло: вы просто обращаетесь прямо к фанатам; вам не нужен посредник. Так что с этой точки зрения лучше. Но для таких динозавров, как я, всё иначе, потому что социальные сети отнимают очень много времени, а я люблю проводить время за сочинительством. И я не хочу снимать себя на видео каждый день, потому что это меня очень отвлекает. А главный убийца творчества — это перебои. И поэтому вы всегда стараетесь: "Эй, посмотрите на меня. Я делаю это". Мне очень трудно это делать. Но если ты этого не сделаешь, то придётся выбирать: быть или не быть. Так что я понимаю. И я сам такой же. Я поклонник Peter'a Gabriel'a. Мне нравится смотреть, чем он занят днём. Что он делает? Куда он ходит пить кофе? Это интересно. Так что это своего рода обоюдоострый меч.



Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что считаю, что сейчас всё гораздо проще. Но это намного сложнее, потому что людей стало намного больше. Конкуренция стала гораздо более жёсткой, она выросла экспоненциально».







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