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Winger

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14 дек 2020 : 		 У WINGER есть семь песен

12 ноя 2020 : 		 Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»

17 окт 2020 : 		 Гитарист WINGER представил новый трек

15 сен 2020 : 		 Гитарист WINGER выпускает сольную работу

12 авг 2020 : 		 WINGER — о работе на удалёнке

9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

27 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER

24 авг 2019 : 		 KIP WINGER скорбит по брату

23 апр 2019 : 		 WINGER начнут работу над новым альбомом летом

23 янв 2019 : 		 KIP WINGER: «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»

2 фев 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета KIP WINGER

24 янв 2018 : 		 Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной

8 июн 2016 : 		 Классический альбом KIP WINGER возглавил чарты iTunes

27 апр 2016 : 		 KIP WINGER выпустит альбом классической музыки

17 ноя 2015 : 		 Концертное видео WINGER

2 окт 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 сен 2014 : 		 Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре

20 сен 2014 : 		 Новое видео WINGER

9 апр 2014 : 		 Новое видео WINGER

26 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 фев 2014 : 		 Новый альбом WINGER выйдет в апреле

19 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни WINGER

17 янв 2014 : 		 Название нового альбом WINGER

12 ноя 2013 : 		 Работа над альбомом WINGER близка к завершению

28 янв 2013 : 		 Участники WINGER/WHITESNAKE выступили с оркестром
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У WINGER есть семь песен



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В рамках недавнего разговора с подкастом 213Rock гитарист WINGER Reb Beach рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:

«У нас придумано где-то восемь песен. Звучит всё прекрасно. Это настоящий WINGER — тяжёлые риффы и запоминающийся вокал. Очень цепляющие темы и очень тяжёлый материал, очень прогрессивный».

WINGER Has Written Seven Songs For





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