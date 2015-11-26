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У WINGER есть семь песен



В рамках недавнего разговора с подкастом 213Rock гитарист WINGER Reb Beach рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«У нас придумано где-то восемь песен. Звучит всё прекрасно. Это настоящий WINGER — тяжёлые риффы и запоминающийся вокал. Очень цепляющие темы и очень тяжёлый материал, очень прогрессивный».













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