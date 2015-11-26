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Winger

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9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

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24 авг 2019 : 		 KIP WINGER скорбит по брату

23 апр 2019 : 		 WINGER начнут работу над новым альбомом летом

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24 янв 2018 : 		 Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной

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27 апр 2016 : 		 KIP WINGER выпустит альбом классической музыки

17 ноя 2015 : 		 Концертное видео WINGER

2 окт 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 сен 2014 : 		 Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре

20 сен 2014 : 		 Новое видео WINGER

9 апр 2014 : 		 Новое видео WINGER

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5 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 фев 2014 : 		 Новый альбом WINGER выйдет в апреле

19 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни WINGER

17 янв 2014 : 		 Название нового альбом WINGER

12 ноя 2013 : 		 Работа над альбомом WINGER близка к завершению

28 янв 2013 : 		 Участники WINGER/WHITESNAKE выступили с оркестром

20 окт 2009 : 		 Новые песни WINGER
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Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»



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В рамках беседы с подкастом "Pat's Soundbytes Unplugged" гитарист WINGER Reb Beach ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Всё идёт по плану. Если честно, то всё очень, очень хорошо. Новый альбом WINGER я уже люблю больше "Better Days Comin''. Мы написали 11 треков, но Kip выкинул шесть тем, сказав, что нам нужно сделать так, как сделал BOSTON на первом альбоме, где каждая песня запоминалась. И он хочет быть прогрессивным и как никогда ранее жёстким. Я принёс ему кое-какие риффы, это были прямолинейные рок-риффы, и он сказал: "Я уже знаю, какие будут три аккорда после тех трёх, что я только что услышал".

Мы стремимся к чему-то запоминающемуся и клёвому, но в то же время тяжёлому и прогрессивному, что-то в духе "Karma"».

Относительно возможной даты выхода пластинки Reb сказал:

«Должно быть, в мае. Я возвращаюсь 14-го, чтобы всё закончить. И май — наша цель. У нас намечены кое-какие концерты на май, и мы надеемся, что вакцина к тому времени уже будет, и пластинку мы сможем выпустить. Я с оптимизмом смотрю следующий год для WINGER!»

New WINGER Album Will Be





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