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Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»



В рамках беседы с подкастом "Pat's Soundbytes Unplugged" гитарист WINGER Reb Beach ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Всё идёт по плану. Если честно, то всё очень, очень хорошо. Новый альбом WINGER я уже люблю больше "Better Days Comin''. Мы написали 11 треков, но Kip выкинул шесть тем, сказав, что нам нужно сделать так, как сделал BOSTON на первом альбоме, где каждая песня запоминалась. И он хочет быть прогрессивным и как никогда ранее жёстким. Я принёс ему кое-какие риффы, это были прямолинейные рок-риффы, и он сказал: "Я уже знаю, какие будут три аккорда после тех трёх, что я только что услышал".



Мы стремимся к чему-то запоминающемуся и клёвому, но в то же время тяжёлому и прогрессивному, что-то в духе "Karma"».



Относительно возможной даты выхода пластинки Reb сказал:



«Должно быть, в мае. Я возвращаюсь 14-го, чтобы всё закончить. И май — наша цель. У нас намечены кое-какие концерты на май, и мы надеемся, что вакцина к тому времени уже будет, и пластинку мы сможем выпустить. Я с оптимизмом смотрю следующий год для WINGER!»













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