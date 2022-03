сегодня



WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY



Видео с выступления WINGER в рамках Monsters Of Rock Cruise 2022 доступно для просмотра ниже.



Сет-лист выступления:



"Billion Dollar Babies"

"Jane"

"In My Dreams"

"Any Way You Want It"

"Cruise Control"

"I Wouldn't Want To Be Like You"

"Still Of The Night"







