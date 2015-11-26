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Winger

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23 апр 2019 : 		 WINGER начнут работу над новым альбомом летом

23 янв 2019 : 		 KIP WINGER: «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»

2 фев 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета KIP WINGER

24 янв 2018 : 		 Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной

8 июн 2016 : 		 Классический альбом KIP WINGER возглавил чарты iTunes

27 апр 2016 : 		 KIP WINGER выпустит альбом классической музыки

17 ноя 2015 : 		 Концертное видео WINGER

2 окт 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 сен 2014 : 		 Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре

20 сен 2014 : 		 Новое видео WINGER

9 апр 2014 : 		 Новое видео WINGER

26 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 фев 2014 : 		 Новый альбом WINGER выйдет в апреле

19 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни WINGER

17 янв 2014 : 		 Название нового альбом WINGER

12 ноя 2013 : 		 Работа над альбомом WINGER близка к завершению

28 янв 2013 : 		 Участники WINGER/WHITESNAKE выступили с оркестром

20 окт 2009 : 		 Новые песни WINGER

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WINGER начнут работу над новым альбомом летом



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Фронтмен WINGER Kip Winger сообщил, что планирует начать работу над новым материалом в августе.



WINGER To Begin Writing New Album In August



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