Видео с выступления WINGER



Видео с выступления WINGER, которое состоялось десятого июля в The Machine Shop, Flint, MI, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Stick The Knife In And Twist"

"Seventeen"

"Can't Get Enuff"

"Down Incognito"

- guitar solo - (Howie Simon)

"Hungry"

"Proud Desperado"

"Junkyard Dog (Tears On Stone)"

"Miles Away"

"Rainbow In The Rose"

- guitar solo - (Reb Beach)

"Pull Me Under"

"Time To Surrender"

- drum Solo - (Rod Morgenstein)

"Headed For A Heartbreak"

"Easy Come Easy Go"

"Madalaine"







