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KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»



Фронтмен WINGER Kip Winger в беседе с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" рассказал о возрастающих трудностях гастрольной жизни, в частности, о разочарованиях и усталости от постоянных переездов:



«Рок становится по-настоящему изнурительным. Мы недавно закончили 30-дневное автобусное турне. Мы гастролировали с Tom'ом Keifer'ом, и это было очень тяжело. Мне это не понравилось. Мне нравится выступать, но я не люблю поездки, особенно в автобусе, и мне это никогда не нравилось. Так что в основном мы летаем на самолётах, и для меня это нормально.



Честно говоря, мои дни в этом плане сочтены. Я думаю: "Здесь мы уже были, это мы уже сделали". Это больше не приносит мне того, что я ищу в своей жизни. Мне нравится играть с моей группой, потому что они а) действительно замечательные люди и б) потрясающие музыканты. Но если бы я не играл с ними, я бы не стал, например, создавать другую группу или что-то в этом роде — ни за что на свете. Я бы просто работал над своими собственными вещами».



Kip, который потратил годы на оттачивание своих классических навыков и написал более шести полноценных классических композиций, одна из которых, "Conversations With Nijinsky", была номинирована на премию «Грэмми» в 2016 году как лучшая современная классическая композиция и исполнена Симфоническим оркестром Нэшвилла в 2017 году, добавил:



«Мне нравится сольное творчество в равной степени с творчеством WINGER. Например, мы месяц отыграли в туре. Мы ездили в автобусе и за месяц отыграли, наверное, 15 или 16 часов, а остальное время провели в пути. У меня в жизни много занятий, и важная для меня часть — это сочинительство, а им невозможно заниматься, когда ты в туре. Таким группам, как мы, приходится выступать как можно больше, поэтому мы играем в течение года. Если бы я был участником U2, я бы сказал: "Отлично. Я буду выступать в июне-июле. Выйду на сцену, заработаю миллионы, а остаток года буду отдыхать". Это было бы прекрасно. На данный момент мне не нужны деньги. Я этим занимаюсь, если честно, из-за новой пластинки, и мне нравится продвигать новую пластинку. Я строю планы, как мне двигаться дальше, потому что мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго. Я имею в виду круизы, фестивали, местами концерты, но я не собираюсь сильно напрягаться, потому что у меня слишком много дел в других сферах».



Что касается того, каким видам творчества он хотел бы посвятить большую часть своего времени в будущем, Kip ответил:



«Я последовательно изучал разные направления с 18 лет, и поэтому у меня есть десять тысяч часов опыта в одном, десять тысяч часов в другом, и так далее, так что я могу легко переключаться — словно садишься на велосипед, на мотоцикл или в машину... Единственное, в чём я не чувствую себя достаточно хорошим, это классика, оркестровые вещи — мои способности ещё не достигли того уровня, который я хотел бы иметь. Поэтому я хочу сосредоточиться именно на этом».







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