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Одна песня WINGER вас точно удивит!



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Гитарист WINGER John Roth поговорил о недавно записанном альбоме:

«Он выйдет на Frontiers [Music Srl] в мае или июне — у нас пока нет даты релиза. На альбоме 12 песен. И одна из них многих сильно удивит.

По крайней мере, что касается меня, на альбоме WINGER всегда есть песня, которая появляется неожиданно. Например, на "Karma" мы сделали блюзовую песню — Kip и я совместно написали песню под названием "After All This Time". На "Better Days Comin'" на заглавном треке получилось что-то вроде фанка, это очень весело, и это отличается от WINGER. WINGER — довольно тяжёлая, мрачная металлическая группа. Так что на этом альбоме есть песня, которая очень отличается от других песен группы, и это здорово.

Она тщательно спродюсирована и записана и имеет множеством наслоений фонового вокала. Возможно, альбом более тяжёлый лирически. Все записи WINGER имеют более тяжёлые нотки, потому что гитары настроены низко; они более агрессивные. А в одной из песен есть немного прогрессивных ноток. Но я полагаю, что людям очень понравится этот альбом. Надеюсь, он будет хорошо принят!»




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