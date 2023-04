сегодня



Новое видео WINGER



"It All Comes Back Around", новое видео группы WINGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seven", выходящего пятого мая на Frontiers Music Srl:



"Proud Desperado"

"Heaven’s Falling"

"Tears Of Blood"

"Resurrect Me"

"Voodoo Fire"

"Broken Glass"

"It’s Okay"

"Stick The Knife In And Twist"

"One Light To Burn"

"Do Or Die"

"Time Bomb"

"It All Comes Back Around"







