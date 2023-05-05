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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Winger

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Новое видео WINGER



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"Tears Of Blood", новое видео WINGER, доступно для просмотра ниже.Эта песня взята из альбома "Seven", выходящего пятого мая на Frontiers Music Srl:




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5 май 2023
F
Flashback
На мой вкус, дротики сейчас должны лететь в другую сторону. Примяком в тупое бесталанное ебало)

просмотров: 151

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