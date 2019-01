23 янв 2019



KIP WINGER : «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»



Музыканты WINGER Kip Winger и Reb Beach недавно поговорили с журналом Vegas Rocks! — небольшие выдержки доступны ниже.



О том, почему, на его взгляд, группы 1980-х не получают должного признания:



«Я не знаю. Но ведь они снова начинают получать его, не так ли? Был период, когда гранж правил бал, и нас всех, наши группы, постоянно опускали — в том же "Beavis And Butthead" и прочих шоу — так что уважение к нам пошло на спад. Но мне кажется, что сейчас всё поменялось. Я считаю, что группы, которые тогда имели успех, — например DEF LEPPARD — они всё ещё собирают большие площадки. И они [вводятся] в Зал славы [рок-н-ролла]».



О том, будут ли WINGER когда-либо введены в Зал славы рок-н-ролла:



Kip: «О, да скорее рак на горе свистнет. Этого никогда не случится».



Reb: «Я всегда удивляюсь количеству людей, которые приходят на наши концерты. И все мы, музыканты 1980-х, знаем друг друга. Мы все делаем концерты в одних и тех же залах на Среднем Западе и в некоторых частях страны, где действительно ценят эту музыку. Мы собираем достаточно людей, и все они прекрасно проводят время. Это просто хорошая музыка».



О том, каково было Kip'y во время их расцвета в 1980-е, когда его называли «секс-символом»:



«Мне было абсолютно комфортно. Я прошёл — мы все прошли — через этот этап. Потому что это фактор Paul'а Stanley [KISS] — ты хочешь быть настоящей рок-звездой; что-то типа David'а Lee Roth'a [VAN HALEN], Paul'a Stanley. Но в музыкальном плане мы пытались быть посложнее... Я не хочу делать оценочные суждения о музыке, потому что KISS — это потрясающе, но в нашей музыке есть технически более сложные вещи, которые мы сделали намеренно. Но быть секс-символом и всё такое — о, это было весело. Я был подростком, это была бомба, но я хорошо справился».



О том, была ли мгновенная химия между участниками, когда в 1987 году появилась группа WINGER:



Reb: «Это проявилось, когда мы в первый день занимались сочинением».



Kip: «Это было странно. Когда мы наконец-то закончили моё соло. У меня было соло, на котором я попросил Reb'a сыграть кое-что. Потом мы назвали его VICEVERSA, но это была не совсем группа. Это были мои песни, и Reb играл на них. Но когда мы с ним начали писать, тогда и началась настоящая группа. Потому что Reb настоящий властелин риффов. "О, вот этот рифф я придумал ещё когда мне было 15". Это было для песни "Seventeen". Я же больше аранжировщик песен. Он пишет отличные риффы, а я знаю, как их аранжировать, так что химия стала очевидной с самого начала. Мы взяли на себя обязательство не заниматься ничем другим в течение шести месяцев, чтобы посмотреть, как далеко мы можем зайти, поэтому мы написали весь первый альбом за эти шесть месяцев».



О будущем рок-н-ролла:



Kip: «Во всём мире достаточно много поклонников, которые готовы и приходят на рок-концерты».



Reb: «Я открывал шоу GUNS N' ROSES [в Мексике] на прошлой неделе [с WHITESNAKE], и там было 50 000 человек. Значит, это всё ещё актуально. Я буду в следующем году играть на Download, там тоже с народом всё в порядке».



Kip: «Рок жив и здоров. Просто есть много других вещей, которые пользуются популярностью. Но так было всегда, просто разные жанры. Просто сейчас всё стало куда проще с доступом, всё в твоём телефоне. И иногда кажется, что мы просто погребены под всем этим ворохом разных стилей. Но я думаю, что в конечном счёте это действительно помогает творчеству каждого. А потом вы слышите, как появляются эти фьюжн-вещи — как в кантри-музыке появляется множество вкраплений R&B. И в 90-х это звучало как DEF LEPPARD, потому что [продюсер] Mutt Lange так делал. Мы просто придерживаемся своего пути, мы делаем то, что делаем, и если это хорошо встречают, то для нас это круто. Потому что мы все занимаемся этим спустя тридцать лет с момента старта, так что это круто. Мы не очень известны, но работаем хорошо, и нам это нравится».









