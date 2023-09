сегодня



Видео полного выступления WINGER



Видео полного выступления WINGER, которое состоялось шестого сентября в Токио, доступно для просмотра ниже:



"Stick the Knife In and Twist"

"Seventeen"

"Can't Get Enuff"

"Hungry"

"Down Incognito"

- guitar solo - (Howie Simon)

"Proud Desperado" (with Katsuki from Saiseiga on bass)

"Junkyard Dog (Tears on Stone)"

"Miles Away"

"Rainbow in the Rose"

- guitar solo - (Reb Beach)

"Black Magic" (Reb Beach song)

"Who's the One"

"Time to Surrender"

"Blind Revolution Mad"

- drum solo -

"Headed for a Heartbreak"

"Easy Come Easy Go"

"Madalaine"









Encore:

"Pull Me Under"

"Deal With the Devil"







