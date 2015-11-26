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Winger

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12 авг 2020 : 		 WINGER — о работе на удалёнке

9 май 2020 : 		 У WINGER есть новые песни

27 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER

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23 янв 2019 : 		 KIP WINGER: «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»

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24 янв 2018 : 		 Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной

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27 апр 2016 : 		 KIP WINGER выпустит альбом классической музыки

17 ноя 2015 : 		 Концертное видео WINGER

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27 сен 2014 : 		 Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре

20 сен 2014 : 		 Новое видео WINGER

9 апр 2014 : 		 Новое видео WINGER

26 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2014 : 		 Новое видео WINGER

27 фев 2014 : 		 Новый альбом WINGER выйдет в апреле

19 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни WINGER

17 янв 2014 : 		 Название нового альбом WINGER

12 ноя 2013 : 		 Работа над альбомом WINGER близка к завершению

28 янв 2013 : 		 Участники WINGER/WHITESNAKE выступили с оркестром

20 окт 2009 : 		 Новые песни WINGER
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|||| сегодня

WINGER — о работе на удалёнке



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Лидер WINGER Kip Winger в недавнем интервью рассказал о том, какие у него ощущения от работы на удалёнке:

«Это очень интересно, потому что я никогда не делал альбомы через почту, обмен файлами и всё такое. Но в этом случае у нас именно такой вариант. Так что я что-то сочиняю, потом отправляю Reb'y, а он что-то добавляет и присылает назад. До пандемии он приезжал ко мне в Нэшвилл, мы написали вместе четыре темы, а потом объявили пандемию, поэтому мы стали обмениваться файлами. Он всё равно рано или поздно приедет ко мне, и мы сядем и постараемся всё закончить.

В этот раз я очень задрал планку, так что мы уже выбросили достаточно идей, стараясь оставить самые сливки. В итоге всё зависит от расписания. Мы обычно пишем в десятидневный срок — десять дней работаем, десять дней паузы. Хорошие новости в том, что химия между мной и Reb'ом как никогда хороша. Нечто особое происходит, когда мы вместе.

Reb на самом деле очень классный, ты можешь что-то набросать на драм-машине, а он придумает классный рифф. Он всегда на высоте вдохновения. И я люблю заниматься аранжировками. Так что партнёрство у нас очень рабочее и плодотворное, и то, что не может он, могу я, и наоборот!»

Kip также добавил, что он уже написал пять песен для нового сольного альбома, который находится «в работе уже много лет».

WINGER Is Working On New Music Remotely





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