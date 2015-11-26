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WINGER — о работе на удалёнке



Лидер WINGER Kip Winger в недавнем интервью рассказал о том, какие у него ощущения от работы на удалёнке:



«Это очень интересно, потому что я никогда не делал альбомы через почту, обмен файлами и всё такое. Но в этом случае у нас именно такой вариант. Так что я что-то сочиняю, потом отправляю Reb'y, а он что-то добавляет и присылает назад. До пандемии он приезжал ко мне в Нэшвилл, мы написали вместе четыре темы, а потом объявили пандемию, поэтому мы стали обмениваться файлами. Он всё равно рано или поздно приедет ко мне, и мы сядем и постараемся всё закончить.



В этот раз я очень задрал планку, так что мы уже выбросили достаточно идей, стараясь оставить самые сливки. В итоге всё зависит от расписания. Мы обычно пишем в десятидневный срок — десять дней работаем, десять дней паузы. Хорошие новости в том, что химия между мной и Reb'ом как никогда хороша. Нечто особое происходит, когда мы вместе.



Reb на самом деле очень классный, ты можешь что-то набросать на драм-машине, а он придумает классный рифф. Он всегда на высоте вдохновения. И я люблю заниматься аранжировками. Так что партнёрство у нас очень рабочее и плодотворное, и то, что не может он, могу я, и наоборот!»



Kip также добавил, что он уже написал пять песен для нового сольного альбома, который находится «в работе уже много лет».













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