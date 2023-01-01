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*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
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Rob Zombie

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Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD



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Гитарист THE SWORD John D. Cronise твитнул список Revolver из 20 лучших песен ROB ZOMBIE, включающий композицию "Virgin Witch" из альбома 2010 года "Hellbilly Deluxe 2" и добавил:

«Не знаю, как к этому относиться, но я также не знал, как относиться, когда он содрал нашу песню...»

Когда один из поклонников попросил Cronise уточнить, действительно ли он является соавтором песни, он ответил:

«Нет, но я указан как соавтор, потому что она звучит очень похоже на трек [THE SWORD 2006 года] "Freya". Это дико».

Далее Cronise сказал, что «для нас было шоком, когда вышел ['Virgin Witch']. Наш менеджмент в то время был отстойным, и лучшее, что они смогли сделать, это дать мне статус соавтора».

John добавил, что он «никогда не встречался ни с Rob Zombie, ни с John 5».

Not sure how to feel about this, but I also wasn't sure how to feel when he ripped off our song... https://t.co/pmq8WJlXVT



No but I'm credited as a co-writer because it sounds so much like "Freya". It's weird



It was a shock to us when it came out. Our management at the time sucked and the best they could do was get me a co-writer credit. I've never met rob zombie or John 5






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