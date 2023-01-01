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Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD



Гитарист THE SWORD John D. Cronise твитнул список Revolver из 20 лучших песен ROB ZOMBIE, включающий композицию "Virgin Witch" из альбома 2010 года "Hellbilly Deluxe 2" и добавил:



«Не знаю, как к этому относиться, но я также не знал, как относиться, когда он содрал нашу песню...»



Когда один из поклонников попросил Cronise уточнить, действительно ли он является соавтором песни, он ответил:



«Нет, но я указан как соавтор, потому что она звучит очень похоже на трек [THE SWORD 2006 года] "Freya". Это дико».



Далее Cronise сказал, что «для нас было шоком, когда вышел ['Virgin Witch']. Наш менеджмент в то время был отстойным, и лучшее, что они смогли сделать, это дать мне статус соавтора».



John добавил, что он «никогда не встречался ни с Rob Zombie, ни с John 5».









Not sure how to feel about this, but I also wasn't sure how to feel when he ripped off our song... https://t.co/pmq8WJlXVT No but I'm credited as a co-writer because it sounds so much like "Freya". It's weird







It was a shock to us when it came out. Our management at the time sucked and the best they could do was get me a co-writer credit. I've never met rob zombie or John 5













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