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Басист ROB ZOMBIE : «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»



Басист ROB ZOMBIE Piggy D решил выступить в Твиттере:



«Слишком много двойных стандартов в Лос-Анджелесе. Все врут и успокаивают своих друзей о том, что верят в COVID и что соблюдают безопасность, но на самом деле это не так. Им просто по#$%. СИДИТЕ В СВОИХ СРАНЫХ ДОМАХ. #LosAngeles».



Piggy D также проехался и по Трампу, поделившись ссылкой на статью KTLA, при этом добавив:



«С меня хватит этого чёртова террориста. Я хочу назад мою жизнь, мою закрытую индустрию и хотя бы зачатки здравого человеческого отношения!»



В округе Лос-Анджелеса по официальным данным у более 932 000 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат, а более 12 000 человек умерло. За последнюю неделю число заразившихся составило почти сто тысяч человек.







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