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Rob Zombie

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13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE

10 апр 2019 : 		 ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом

23 янв 2019 : 		 Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!

18 янв 2019 : 		 ROB ZOMBIE еще работает над фильмом

28 авг 2018 : 		 ROB ZOMBIE: «Я не верю в уход SLAYER, года через два вернутся»

27 июл 2018 : 		 ROB ZOMBIE исполнил кавер-версию MARILYN MANSON

21 июл 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019

17 июл 2018 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

7 июн 2018 : 		 ROB ZOMBIE приступил к сведению

1 июн 2018 : 		 Вышли обменные карточки House Of 1000 Corpses

16 май 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE в 2019

23 мар 2018 : 		 Трейлер концертного релиза ROB ZOMBIE

16 мар 2018 : 		 ROB ZOMBIE подтвердил съемки сиквела "Devil's Rejects"

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета ROB ZOMBIE

5 мар 2018 : 		 Бокс-сет ROB ZOMBIE выйдет весной

24 янв 2018 : 		 ROB ZOMBIE начнёт съёмки сиквела "Devil's Rejects"?

26 ноя 2017 : 		 Выпущены фигурки ROB ZOMBIE
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Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»



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Басист ROB ZOMBIE Piggy D решил выступить в Твиттере:

«Слишком много двойных стандартов в Лос-Анджелесе. Все врут и успокаивают своих друзей о том, что верят в COVID и что соблюдают безопасность, но на самом деле это не так. Им просто по#$%. СИДИТЕ В СВОИХ СРАНЫХ ДОМАХ. #LosAngeles».

Piggy D также проехался и по Трампу, поделившись ссылкой на статью KTLA, при этом добавив:

«С меня хватит этого чёртова террориста. Я хочу назад мою жизнь, мою закрытую индустрию и хотя бы зачатки здравого человеческого отношения!»

В округе Лос-Анджелеса по официальным данным у более 932 000 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат, а более 12 000 человек умерло. За последнюю неделю число заразившихся составило почти сто тысяч человек.

ROB ZOMBIE Bassist PIGGY D Blasts COVID-19 Rulebreakers, Calls TRUMP A



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