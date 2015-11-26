Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 189
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 161
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 70
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 69
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 56
[= ||| все новости группы



*

Rob Zombie

*



14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE

10 апр 2019 : 		 ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом

23 янв 2019 : 		 Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!

18 янв 2019 : 		 ROB ZOMBIE еще работает над фильмом

28 авг 2018 : 		 ROB ZOMBIE: «Я не верю в уход SLAYER, года через два вернутся»

27 июл 2018 : 		 ROB ZOMBIE исполнил кавер-версию MARILYN MANSON

21 июл 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019

17 июл 2018 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

7 июн 2018 : 		 ROB ZOMBIE приступил к сведению

1 июн 2018 : 		 Вышли обменные карточки House Of 1000 Corpses

16 май 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE в 2019

23 мар 2018 : 		 Трейлер концертного релиза ROB ZOMBIE

16 мар 2018 : 		 ROB ZOMBIE подтвердил съемки сиквела "Devil's Rejects"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»



*
zoom
*
* *
ROB ZOMBIE в одном из недавних интервью рассказал о том, что девять лет назад стал веганом:

«Вся эта история началась ещё с того момента, когда я был в старшей школе. Мне никогда не нравилось есть мясо. Всякий раз, когда мне подавали свиные отбивные или что-то в этом роде, вкус для меня был просто ужасен. Нам всем промывают мозги с рождения о том что все коровы счастливы, свиньи счастливы, и все так счастливы, и вот это всё: "У старого Макдональда была ферма". А потом я посмотрел фильм, в котором впервые увидел, насколько жестоко и отвратительно было фабричное животноводство. Тогда я подумал: "С меня хватит".

За эти годы я ел сыр или добавлял сливки в свой кофе или что-то подобное. Около девяти лет назад я ел яйца на завтрак. И потом решил: "Это отвратительно, с меня хватит". И всё. Я на 100% веган с того момента».

На вопрос о том, что ему нравится есть, он ответил:

«Моя жена — отличный повар, что делает мою жизнь лёгкой. Каждый день мы едим один и тот же завтрак. Я всегда был таким — я мог бы есть один и тот же завтрак каждый день, и мне это никогда не надоедало. У нас есть овсянка, тосты и фрукты. А ещё кофе.

Обед всегда меняется. Есть много приличных замороженных вегетарианских блюд, если мы торопимся, например, замороженные буррито, тайская паста или разные макаронные блюда. Sheri очень хорошо готовит суперпродуманные салаты. Для многих салат — это салат-айсберг и помидор. Вот почему так много людей не обращают внимание на овощи; мы выросли, питаясь овощами без вкуса. Когда используешь хорошие овощи, которые правильно приготовлены, они очень вкусные.

У нас довольно большой сад, и когда используешь овощи прямо из своего сада, это просто бомба. Я и не думал, что вкус может так сильно варьироваться. Плюс у нас много персиковых деревьев».

ROB ZOMBIE: How And Why I Became Vegan



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 274

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом