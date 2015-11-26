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ROB ZOMBIE : «Мясо? Унесите!»



ROB ZOMBIE в одном из недавних интервью рассказал о том, что девять лет назад стал веганом:



«Вся эта история началась ещё с того момента, когда я был в старшей школе. Мне никогда не нравилось есть мясо. Всякий раз, когда мне подавали свиные отбивные или что-то в этом роде, вкус для меня был просто ужасен. Нам всем промывают мозги с рождения о том что все коровы счастливы, свиньи счастливы, и все так счастливы, и вот это всё: "У старого Макдональда была ферма". А потом я посмотрел фильм, в котором впервые увидел, насколько жестоко и отвратительно было фабричное животноводство. Тогда я подумал: "С меня хватит".



За эти годы я ел сыр или добавлял сливки в свой кофе или что-то подобное. Около девяти лет назад я ел яйца на завтрак. И потом решил: "Это отвратительно, с меня хватит". И всё. Я на 100% веган с того момента».



На вопрос о том, что ему нравится есть, он ответил:



«Моя жена — отличный повар, что делает мою жизнь лёгкой. Каждый день мы едим один и тот же завтрак. Я всегда был таким — я мог бы есть один и тот же завтрак каждый день, и мне это никогда не надоедало. У нас есть овсянка, тосты и фрукты. А ещё кофе.



Обед всегда меняется. Есть много приличных замороженных вегетарианских блюд, если мы торопимся, например, замороженные буррито, тайская паста или разные макаронные блюда. Sheri очень хорошо готовит суперпродуманные салаты. Для многих салат — это салат-айсберг и помидор. Вот почему так много людей не обращают внимание на овощи; мы выросли, питаясь овощами без вкуса. Когда используешь хорошие овощи, которые правильно приготовлены, они очень вкусные.



У нас довольно большой сад, и когда используешь овощи прямо из своего сада, это просто бомба. Я и не думал, что вкус может так сильно варьироваться. Плюс у нас много персиковых деревьев».







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