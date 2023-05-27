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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 41
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 21
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Rob Zombie

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24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

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29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

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2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

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23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

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9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

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ROB ZOMBIE работает над новым альбомом



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ROB ZOMBIE в программе "Howie Mandel Does Stuff" рассказал о ближайших планах:

«Сейчас я просто озабочен летним туром и следующим альбомом, потому что я уже давно не записывал пластинки... Я [работал над музыкой для LP] примерно неделю назад. И все идет хорошо. Это долгий процесс.

"Мне нравится делать записи в течение длительного периода времени, чтобы я мог с этим сжиться", - объяснил он. "Иногда ты пишешь что-то новое, и ты весь в предвкушении, потому что это что-то новое, а проходит время, [и ты думаешь] "Эх, это просто интересно, потому что это что-то новое. На самом деле это не так уж и хорошо". Но если ты живешь с чем-то некоторое время, ты как бы [лучше понимаешь, насколько оно сильное]».




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27 май 2023
resurgamresponses
респект музыканту и режиссеру

просмотров: 305

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