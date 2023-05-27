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ROB ZOMBIE работает над новым альбомом



ROB ZOMBIE в программе "Howie Mandel Does Stuff" рассказал о ближайших планах:



«Сейчас я просто озабочен летним туром и следующим альбомом, потому что я уже давно не записывал пластинки... Я [работал над музыкой для LP] примерно неделю назад. И все идет хорошо. Это долгий процесс.



"Мне нравится делать записи в течение длительного периода времени, чтобы я мог с этим сжиться", - объяснил он. "Иногда ты пишешь что-то новое, и ты весь в предвкушении, потому что это что-то новое, а проходит время, [и ты думаешь] "Эх, это просто интересно, потому что это что-то новое. На самом деле это не так уж и хорошо". Но если ты живешь с чем-то некоторое время, ты как бы [лучше понимаешь, насколько оно сильное]».







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