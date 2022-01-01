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Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE



Вокалисты POWERMAN 5000 Spider One и STATIC-X Xer0 присоединились к ROB'у ZOMBIE на сцене в Noblesville, Indiana, для исполнения композиции WHITE ZOMBIE "Thunder Kiss '65" — видео доступно ниже.







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